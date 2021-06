Ministerstwo spraw wewnętrznych Afganistanu poinformowało w środę o ataku talibów. Ofiary ataku to pracownicy Halo Trust, organizacji zajmującej się rozminowywaniem w Afganistanie. - Talibowie spędzili ich do jednego pokoju i otworzyli do nich ogień - powiedział rzecznik prasowy policji prowincji. Dodał, że 14 osób zostało rannych.

- Talibowie wtargnęli na teren organizacji zajmującej się rozminowywaniem i zaczęli strzelać do wszystkich - powiedział rzecznik prasowy ministerstwa Tarik Arian. Reuters poinformował, że do ataku doszło we wtorek wieczorem w prowincji Baghlan, w której ostatnio toczą się ciężkie walki. Ofiary ataku były pracownikami Halo Trust, największej organizacji zajmującej się rozminowywaniem w Afganistanie.

- Talibowie spędzili ich do jednego pokoju i otworzyli do nich ogień - powiedział rzecznik prasowy policji prowincji Dżawed Baszarat. Dodał, że 14 osób zostało rannych. Do tej pory ani talibowie, ani organizacja nie skomentowali zajścia.

Talibowie zaatakowali pracowników organizacji zajmującej się rozminowaniem w Afganistanie AJMAL OMARI/PAP/EPA

Napięcia między siłami rządowymi i talibami

Po dekadach konfliktu na ziemiach afgańskich pozostało wiele min oraz niewypałów i od obalenia rządu talibów w 2001 r. różne organizacje pracowały nad unieszkodliwieniem niebezpiecznych obiektów.

Wraz z wycofywaniem się wojsk USA i innych krajów NATO, które mają opuścić Afganistan do 11 września, narastają napięcia i walki między siłami rządowymi i talibami. Talibowie walczą z wojskami rządowymi w 26 z 34 prowincji kraju.

Autor:asty

Źródło: PAP