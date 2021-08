Talibowie przyznają się do zamachu na ministra obrony. Zapowiadają kolejne ataki

Eksplozja przed domem ministra obrony Afganistanu

Kontratak sił rządowych

Generał Sami Sadat, najwyższy rangą oficer sił zbrojnych w południowym Afganistanie, wezwał mieszkańców Laszkargah do ewakuacji. "Rodziny, które mogą sobie na to pozwolić lub mają samochód, opuściły swoje domy. Ale rodziny, których na to nie stać, tak jak my, muszą zostać w domu. Nie wiemy, gdzie i jak jechać" – cytuje AFP jednego z mieszkańców miasta.