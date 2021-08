Donald Trump o sytuacji w Afganistanie: nasz kraj nigdy nie został tak upokorzony

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu. Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł za granicę. W lutym 2020 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump i sojusznicy zgodzili się na sformułowanie porozumienia z talibami w sprawie wycofania międzynarodowych sił wojskowych. W tym roku prezydent Joe Biden zapowiedział wycofanie sił amerykańskich i NATO do września. Wyjście żołnierzy koalicji z Afganistanu otworzyło talibom drogę do zdobycia kontroli nad Afganistanem.