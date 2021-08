Szef unijnej dyplomacji o celach interwencji w Afganistanie. "Pierwszy został osiągnięty. Drugi nie"

Przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów będzie miało wpływ na równowagę geopolityczną na świecie - ocenił we wtorek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. - Musimy przyznać, że zostały popełnione błędy, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę zdolności bojowych afgańskiej armii - dodał polityk po wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Po spotkaniu wydano także oświadczenie, w którym wezwano do natychmiastowego zaniechania wszelkiej przemocy.

Borrell o Afganistanie: musimy przyznać, że zostały popełnione błędy

Według szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów "będzie miało wpływ na równowagę geopolityczną na świecie". Jak dodał, nowa sytuacja będzie wymagała od Unii Europejskiej większego zaangażowania w kontakty z Turcją, Iranem, Pakistanem, Indiami, Chinami i Rosją. Według niego to, co stało się w Afganistanie, to najważniejsze wydarzenie geopolityczne od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Unijne oświadczenie w sprawie sytuacji w Afganistanie

Unia zachęciła, by porozumienie polityczne i trwałe rozwiązanie konfliktu nie było narzucane siłą, ale w drodze konstruktywnych negocjacji wszystkich stron konfliktu. "UE przypomina o znaczeniu zachowania i wykorzystania osiągnięć politycznych, gospodarczych i społecznych narodu afgańskiego od 2001 roku, takich jak prawa kobiet, dzieci i osób należących do mniejszości, w tym do dostępu do edukacji i zdrowia. Afganistan jako sygnatariusz Karty Narodów Zjednoczonych musi stać na straży i promować zawarte w niej wartości, prawa i zasady oraz przestrzegać swoich międzynarodowych zobowiązań" - zaapelowała UE.