Afgańczycy uciekają z kraju. Gdzie szukają schronienia?

Jak wielu Afgańczyków opuściło kraj?

Jak zauważa BBC, to, co dzieje się obecnie, to część historycznego eksodusu z kraju, który od wielu lat doświadczał niestabilności i konfliktów zbrojnych. Jeszcze za nim talibowie przejęli władzę w Afganistanie, ponad 550 tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu intensywnych walk między bojownikami a siłami rządowymi - wynika z danych UNHCR. Oznacza to, że około 3,5 miliona Afgańczyków pozostaje wewnętrznie przesiedlonych w ramach własnego kraju. Do tego, do końca ubiegłego roku, około 2,2 miliona uchodźców i osób ubiegających się o azyl szukało schronienia w sąsiednich państwach.