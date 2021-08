Miesiąc po miesiącu. Tak talibowie opanowywali afgańskie prowincje i miasta

Ofensywa talibów, którzy zajmują kolejne afgańskie miasta zaczęła się już kilka miesięcy temu. Tak agresywne zajmowanie afgańskiego terytorium trwało co najmniej od kwietnia. Opisujemy, jak wyglądało to miesiąc po miesiącu.

Talibowie rozpoczęli ofensywę w maju, gdy z kraju ostatecznie zaczęły wycofywać się wojska amerykańskie i siły zagraniczne. Ich działania nabrały tempa w zeszłym tygodniu. Obecnie kontrolują połowę z 32 afgańskich prowincji. Oto, co się wydarzyło w ostatnim czasie.

14 kwietnia

Amerykański prezydent Joe Biden ogłasza wycofanie wojsk z Afganistanu. Operacja była zaplanowana od 1 maja do 11 września. - Jestem teraz czwartym amerykańskim prezydentem, który zarządza obecnością amerykańskich wojsk w Afganistanie. (...) Nie przerzucę tej odpowiedzialności na piątego. Najwyższy czas zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki – oświadczył wtedy Biden.

4 maja

Talibowie rozpoczynają wielką ofensywę na siły afgańskie w prowincji Helmand na południowym zachodzie kraju. Atakują także co najmniej sześć innych prowincji

11 maja

7 czerwca

22 czerwca

Dochodzi do serii ataków na północy kraju. Wysłannik ONZ w Afganistanie twierdzi, że zajęto ponad 50 z 370 dystryktów.

2 lipca

7 lipca

Talibowie zaatakowali miasto Kala-i Naw, stolicę prowincji Badghis w północno-zachodniej części kraju. To pierwszy atak na stolicę prowincji. Bojownicy oświadczają, że mogą przedstawić pisemną propozycję pokojową rządowi afgańskiemu już w sierpniu.

21 lipca

26 lipca

Misja Wsparcia ONZ w Afganistanie informuje w półrocznym raporcie, że od stycznia do czerwca udokumentowała 5183 cywilne ofiary konfliktu, w tym 1659 to ofiary śmiertelne. 3254 osoby zostały ranne. To wzrost o 47 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku.