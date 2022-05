Dziennikarki i prezenterki z nakazem zakrywania twarzy. "Kolejny mroczny dzień" dla kobiet w Afganistanie

W Afganistanie w życie wszedł nakaz zakrywania twarzy na wizji przez dziennikarki i prezenterki telewizyjne. W niedzielę na ekranach afgańskich telewizorów można było zobaczyć jedynie ich oczy. To kolejny krok ograniczający prawa kobiet w kraju, w którym od sierpnia ubiegłego roku ponownie władzę sprawują talibowie. - Oni chcą wymazać kobiety z życia społecznego i politycznego - powiedziała prezenterka afgańskiej stacji TOLOnews Farida Sial.

Na początku maja władze w Kabulu wydały dekret nakazujący kobietom zakrywanie ciała od stóp do głów. Od soboty nakaz został rozszerzony również na dziennikarki i prezenterki telewizyjne.

- Wczoraj spotkaliśmy się z przedstawicielami mediów. Z entuzjazmem przyjęli naszą radę - powiedział w czwartek Reutersowi Akif Mahajar, rzecznik ministerstwa cnót i zapobiegania występkom. Zapewnił, że ruch ten zostanie pozytywnie przyjęty. Poinformował, że wymóg zacznie obowiązywać od 21 maja. Rzecznik nie powiedział, jakie konsekwencje będą groziły za niezastosowanie się do nakazu.

"Kolejny mroczny dzień" dla Afganek

- To dobrze, że jesteśmy muzułmankami, nosimy hidżab, zakrywamy włosy, ale prezenterkom bardzo trudno jest mówić przez dwie czy trzy godziny z zasłoniętą twarzą - powiedziała BBC prezenterka afgańskiej stacji TOLOnews Farida Sial. Dziennikarka powiedziała, że chce, by społeczność międzynarodowa wywarła presję na talibów i zmusiła ich do unieważnienia dekretu. - Oni chcą wymazać kobiety z życia społecznego i politycznego - stwierdziła.