Talibowie zdobywają stolicę kolejnej prowincji. Unijny urzędnik: w ich rękach większość kraju

Talibowie, którzy od tygodni prowadzą ofensywę w Afganistanie, przejęli we wtorek kontrolę nad stolicą siódmego regionu, miastem Farah w zachodniej prowincji o tej samej nazwie – podały lokalne władze. Obecnie toczą się walki o największy ośrodek miejski na północy - Mazar-i-Sharif, stolicę prowincji Balch. Unijny urzędnik, cytowany przez agencję Reutera, poinformował, że siły talibskie kontrolują już większość kraju.

"Dzisiejszego popołudnia talibowie weszli do miasta Farah po krótkiej walce z siłami bezpieczeństwa. Zajęli biuro gubernatora i kwaterę główną policji. Siły bezpieczeństwa wycofały się do bazy wojskowej" - przekazał radny prowincji Szahla Abubar. Farah to siódma stolica prowincji, zdobyta przez talibów w ciągu ostatnich pięciu dni. Wcześniej zajęli Zarandż (prownicja Nimruz), Talokan (Tachar), Kunduz (Kunduz), Sar-e-Pol (Sar-e-Pol), Szeberghan (Dżozdżan) i Ajbak (Samangan).