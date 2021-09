Rząd talibów w Afganistanie. Chcą zakazać kobietom uprawiania sportu

Talibowie ogłosili we wtorek powstanie rządu tymczasowego. W jego skład weszli wysocy rangą liderzy ruchu talibskiego, a amerykański CNN ocenił, że jest to "rząd twardogłowych". Premierem zostanie mułła Mohammad Hasan Achund, bliski współpracownik najwyższego przywódcy talibów (emira), mułły Hajbatullaha Ahundzadeha. Na stanowisko wicepremiera wyznaczono mułłę Abdula Ghaniego Baradara, przywódcę politycznego skrzydła talibów i jednego ze współzałożycieli ruchu. Obowiązki ministra spraw wewnętrznych będzie pełnił Siradżuddin Hakkani, poszukiwany przez władze USA za terroryzm.

Afganki nie będą mogły uprawiać sporu

Zakaz uprawiania sportu, zwróciła uwagę stacja SBS, to kolejny dowód na to, że stosunek talibów do kobiet nie zmienił się od lat 1996-2001, kiedy sprawowali władzę w Afganistanie. Talibowie zapewniali po zajęciu Kabulu 15 sierpnia, że będą przestrzegali praw kobiet "w ramach szariatu". Kiedy jednak ogłosili powstanie rządu tymczasowego okazało się, że wszyscy jego członkowie to mężczyźni, pomimo obietnic, że u władzy znajdą się też kobiety.