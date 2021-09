Afganistan. Talibowie chcą przywrócenia kary obcinania rąk i egzekucji. Reakcja USA

Władze Afganistanu wrócą do takich praktyk jak obcinanie rąk czy egzekucje - zapowiadają przedstawiciele rządu talibów. Na słowa zareagował Departament Stanu USA. - Wraz z całą społecznością międzynarodową jesteśmy gotowi do tego, aby pociągnąć sprawców tych nadużyć do odpowiedzialności - oświadczył Ned Price.