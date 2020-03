Amerykanie odpowiadają na "aktywne ataki" talibów w Afganistanie

Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły w środę nalot na pozycje talibów w prowincji Helmand na południu Afganistanu - poinformował rzecznik tych sił. To pierwszy taki atak od soboty, gdy USA i talibowie podpisali porozumienie o wycofaniu z Afganistanu sił amerykańskich.

"Talibscy bojownicy aktywnie atakowali posterunek kontrolny (Afgańskich Sił Bezpieczeństwa Narodowego)" - poinformował na Twitterze rzecznik sił amerykańskich w Afganistanie pułkownik Sonny Leggett. Dodał, że amerykański atak miał charakter obronny - jego celem było przerwanie ataku talibów. Wezwał talibów, aby powstrzymali "niepotrzebne ataki" i podtrzymali swoje zobowiązania, wynikające z umowy podpisanej w sobotę 29 lutego w stolicy Kataru, Dausze. Zaznaczył, że Waszyngton dąży do pokoju.

Tymczasem co najmniej 20 afgańskich żołnierzy i policjantów zginęło w nocy z wtorku na środę w atakach bojowników talibskich - poinformowały afgańskie władze. - Bojownicy talibscy zaatakowali co najmniej trzy posterunki wojskowe w powiecie Imam Sahib w prowincji Kunduz, zabijając co najmniej 10 żołnierzy i czterech policjantów - poinformował członek rady północnej prowincji Kunduz, Safiullah Amiri. Dane te potwierdziły policja i ministerstwo obrony Afganistanu. "Sześciu policjantów zostało zabitych, a siedmiu rannych" w ataku talibów w Tarinkot w prowincji Uruzgan na południu kraju - przekazał rzecznik lokalnych władz.