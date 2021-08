Setki osób ewakuowanych w jednym samolocie z Kabulu. Zabrakło miejsc, ludzie siedzieli na podłodze

Kontroler lotu w Kabulu nie mógł uwierzyć w słowa pilota amerykańskiego samolotu transportowego C-17, który - jak doniosły "Forbes" i portal Defense One - przekazał, ile zabrał na pokład osób próbujących uciec z zajętej przez talibów stolicy Afganistanu. "Jasna cholera, dobrze, że udało ci się oderwać od ziemi" - miał zwrócić się kontroler do pilota. Do samolotu przystosowanego do przewozu 134 osób weszło ich 640.

W niedzielę wieczorem ciężki samolot transportowy C-17 przystosowany do transportu 134 żołnierzy zabrał z lotniska w Kabulu do Kataru 640 osób starających się ewakuować z zajętego przez talibów miasta. Miały one dostać się do wnętrza maszyny przez opuszczoną do połowy rampę transportową. Magazyn "Forbes", opierając się na zarejestrowanej rozmowie kontrolera lotu, przekazał, że pilot miał poinformować o 800 osobach znajdujących się na pokładzie.

- Ile osób masz na pokładzie? - zapytał kontroler. - 800 osób w samolocie? Jasna cholera, dobrze, że udało ci się oderwać od ziemi - skomentował. Zdjęcie ze środka samolotu przekazał między innymi Marcus Weisgerber z portalu Defense One.

Samolot przystosowany do transportu 134 żołnierzy

Samolot transportowy C-17 jest przystosowany do przewozu maksymalnie 77,5 tysiąca kilogramów. Jeśli chodzi o przestrzeń ładunkową, może pomieścić 134 żołnierzy i ich wyposażenie. Jak informuje "Forbes", w sytuacji awaryjnej ta pojemność może zostać przekroczona. Wcześniej już zdarzyło się, że na pokładzie C-17 przetransportowano 670 cywilów - w 2013 roku, w czasie uderzenia tajfunu na Filipinach.

W poniedziałek amerykański przedstawiciel powiedział portalowi Defense One, że po wylądowaniu w Katarze samolotu o numerze RCH871 naliczono na jego pokładzie 640 afgańskich cywilów. Oznacza to, że załoga C-17 przeszacowała liczbę osób, jaka przedostała się przez rampę na pokład maszyny.

"Forbes" podkreślił, że bez względu na to, czy wewnątrz samolotu znajdowało się 800 czy 640 osób, uniesienie maszyny z takim obciążeniem wymaga wielkich umiejętności. Samolot na wczesnym etapie lotu miał zostać dotankowany w locie - co może oznaczać, że maszyna wystartowała z mniejszą ilością paliwa, aby zapewnić możliwość wyniesienia maszyny w powietrze.

Trudna sytuacja na lotnisku w Kabulu

Po trwającej wiele godzin przerwie ruch na lotnisku w stolicy Afganistanu, Kabulu, wznowiono w poniedziałek późnym wieczorem - poinformował amerykański generał Hank Taylor z Pentagonu.

Sytuacja na kabulskim lotnisku, którego płyta została zajęta przez tysiące ludzi, próbujących uciec z Afganistanu, pogorszyła się do tego stopnia, że w poniedziałek po południu wszystkie loty zostały wstrzymane.

Tłum chcących dostać się do samolotów ludzi zablokował lotnisko. Według anonimowego amerykańskiego wojskowego, w chaosie zginęło co najmniej siedem osób, niektóre z nich spadały ze startujących maszyn, do których próbowali się dostać. Żołnierze amerykańscy oddali strzały ostrzegawcze i rozpraszali blokujący pas startowy tłum wojskowymi śmigłowcami.

Ludzie na płycie lotniska w Kabulu MAXAR TECHNOLOGIES/PAP/EPA

