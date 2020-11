Seria eksplozji w centrum Kabulu. "Co najmniej osiem osób zginęło"

Do serii eksplozji doszło w sobotę przed południem w centrum Kabulu w Afganistanie. Były spowodowane atakiem rakietowym na dzielnicę rządową i tzw. strefę zieloną, w której znajdują się ambasady państw zachodnich. - Co najmniej osiem osób zginęło, a 31 odniosło rany - poinformował rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Tarik Arian. Terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego przyznali się do przeprowadzenia ataków.