Seria eksplozji w centrum Kabulu. "Co najmniej osiem osób zginęło"

Do eksplozji doszło w sobotę przed południem w centrum Kabulu w Afganistanie. Były spowodowane atakiem rakietowym na dzielnicę rządową i tzw. strefę zieloną, w której znajdują się ambasady państw zachodnich. "Co najmniej osiem osób zginęło, a 31 odniosło rany, gdy terroryści wystrzelili 14 pocisków moździerzowych" - poinformował minister spraw wewnętrznych Tariq Arian.

Według informacji udostępnionych przez rzecznika ministerstwa zdrowia publicznego, Nurullaha Tarakaiego wszyscy zabici to cywile. - Ich liczba może jeszcze wzrastać w miarę odgruzowywania zniszczonych budynków i przeczesywania zagrożonego terenu przez policję - dodał.

"Tchórze muszą natychmiast zaprzestać atakowania"

Jak dotąd żadna z organizacji nie przyznała się do ataku. Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid zapewnił, że "ataki rakietowe nie były dziełem bojowników z Emiratu Islamskiego (tak siebie określają talibowie z Afganistanu - red.)". - Nie zezwalamy na ślepe ostrzeliwanie pociskami moździerzowymi obszarów zaludnionych - dodał.

Wcześniej w sobotę minister spraw wewnętrznych Afganistanu informował, że rano miały miejsce dwie pomniejsze eksplozje. Doszło do wybuchu samochodów policyjnych, pod które podłożono Semtex. Zginął jeden policjant, a trzech innych odniosło rany - przekazał Masud Andarabi.

Do ataków doszło przed wizytą sekretarza stanu USA w Katarze

AFP zaznacza w komentarzu, że do ataków w Kabulu doszło bezpośrednio przed spotkaniem szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo z przedstawicielami talibów oraz rządu afgańskiego w Dosze. Sekretarz stanu przybył do Kataru, by spotkać się z każdą z tych delegacji z osobna - podała AFP. Będzie też rozmawiać z emirem Kataru, szejkiem Tamimem ibn Hamadem as-Sanim.