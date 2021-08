Pierwsza konferencja prasowa talibów: chcemy być pewni, że Afganistan nie będzie dłużej polem bitewnym

Rzecznik talibów, którzy w wyniku ofensywy przejęli władze w Afganistanie, oświadczył we wtorek, że po 20 latach walki "wyzwolili kraj i wypędzili obcokrajowców". To moment dumy dla całego narodu - mówił Zabihullah Mudżahid na pierwszej konferencji prasowej od czasu przejęcia kontroli nad państwem przez bojowników.

Talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad krajem. Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł za granicę.

Rzecznik talibów po przejęciu władzy w Afganistanie

W wtorek rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid wziął udział w pierwszej konferencji od czasu przejęcia przez bojowników władzy w Afganistanie. - Wybaczyliśmy wszystkim, którzy z nami walczyli. To koniec wrogości. (...) chcemy być pewni, że Afganistan nie będzie dłużej polem bitewnym (...) nie chcemy mieć żadnych wewnętrznych czy zewnętrznych wrogów - podkreślił Mudżahid.

Jak dodał, po 20 latach walki talibom udało się wyzwolić kraj i wypędzić obcokrajowców. To moment dumy dla całego narodu - dodał.

- Jesteśmy przywiązani do praw kobiet w systemie szariatu (prawa muzułmańskiego – red.). One będą z nami pracowały ramię w ramię. Chcemy zapewnić społeczność międzynarodową, że nie będzie dyskryminacji - powiedział Mudżahid. Odpowiadając na pytania przedstawicieli mediów dopowiedział, że "pozwolimy kobietom pracować i uczyć się w ramach naszych zasad".

Zaznaczył, że "mamy prawo do tego, by żyć w zgodzie z zasadami naszej religii". - Inne kraje mają odmienne podejście, zasady i regulacje (...) Afgańczycy mają prawo do własnych zasad i przepisów zgodnych z ich wartościami - zaznaczył rzecznik.