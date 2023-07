Rządzący nakazali zamknięcie salonów kosmetycznych

AFP skontaktowała się z rządem talibów, by dowiedzieć się, jaka była przyczyna tej decyzji, jednak stwierdzili oni, że zostanie to wyjaśnione dopiero, gdy wszystkie salony kosmetyczne zostaną zamknięte.

Po powrocie do władzy talibowie obiecywali, że będą elastycznie stosowali szariat, ale w powszechnej ocenie powrócili do bardzo rygorystycznej interpretacji prawa koranicznego, którą stosowali, gdy po raz pierwszy rządzili Afganistanem w latach 1996-2001.

Talibowie ograniczyli także dostęp kobiet do pracy i nauki. Z kolei w grudniu 2022 roku nakazali lokalnym i zagranicznym organizacjom pozarządowym, by do odwołania powstrzymały swoje pracownice od przychodzenia do pracy.