Zapowiadali walkę z talibami. Twierdzą, że zajęli trzy afgańskie dystrykty

Zapowiadają walkę przeciw talibom

Talibowie do tej pory nie próbowali wkroczyć do Pandższeru, który wciąż usiany jest wrakami sowieckich pojazdów opancerzonych zniszczonych podczas walk ponad 30 lat temu. Ale zachodni dyplomaci i inni eksperci wyrażali sceptycyzm co do możliwości zgromadzonych tam grup do stawiania skutecznego oporu, biorąc pod uwagę brak wsparcia z zewnątrz oraz konieczność naprawy i konserwacji sprzętu wojskowego.