"Nasz opór trwa". Bojownicy z Doliny Pandższiru dementują "plotki rozpowszechniane przez talibów"

- To są plotki rozpowszechniane przez talibów w celu zastraszenia tamtejszej ludności. Talibowie próbują dostać się do Pandższiru z kilku kierunków, ale za każdym razem są zmuszani do odwrotu. Wróg poniósł dotkliwe straty - powiedział rosyjskiej agencji TASS rzecznik lokalnej milicji Fahim Daszti. Informacje te potwierdził wiceprezydent w obalonym afgańskim rządzie Amrullah Salah, który przebywa w Dolinie Pandższiru, gdzie wcześniej ogłosił się prezydentem po ucieczce z kraju sprawującego tę funkcję Aszrafa Ghaniego. Saleh w materiale wideo, opublikowanym przez BBC, zaprzeczył także, jakoby opuścił Afganistan i wyjechał do Tadżykistanu.