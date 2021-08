Premier Pakistanu: talibowie nie chcą negocjować z rządem afgańskim, dopóki prezydentem jest Aszraf Ghani

Aszraf Ghani przybył do Mazar-i-Szarif, by zgromadzić siły przeciwko natarciu talibów

PAP/EPA

Talibowie mogą odizolować Kabul w ciągu miesiąca

Obecnie talibowie zbliżają się do Mazar-i-Szarif, największego miasta na północy kraju, którego utrata miałaby katastrofalne skutki dla rządu centralnego. Kabul nie miałby już kontroli nad całą północną połową kraju, a utrata tego ośrodka pozwoliłaby również talibom na przeniesienie ich wysiłków do innych regionów, a być może nawet do stolicy kraju Kabulu. BBC informowała w środę, że Aszraf Ghani przybył do Mazar-i-Szarif, by zgromadzić siły przeciw natarciu talibów.