Strach przed talibami w sąsiednich państwach. Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan mierzą się z nowym reżimem

W komunikacie MSZ Uzbekistanu, wydanym po wkroczeniu talibów do Kabulu wyrażono nadzieję na "osiągnięcia pełnego pokoju w ramach rozmów w katarskiej Dausze oraz na to, że przekazanie władzy w Afganistanie będzie przebiegało z uwzględnieniem ogólnie przyjętych norm prawa międzynarodowego". Jednocześnie uzbeccy dyplomaci ostrzegli, że "wszelkie próby naruszenia granicy państwowej ich kraju będą twardo tłumione".

Po zajęciu Kabulu przez talibów uzbeckie media informowały o żołnierzach afgańskich sił bezpieczeństwa, którzy próbowali przekroczyć granicę z Uzbekistanem. W kierunku tego kraju odleciało kilkadziesiąt samolotów i helikopterów z wojskowymi na pokładzie. Dowództwo w Taszkencie poderwało kilka myśliwców. Afgańskie maszyny były zmuszane do lądowania w przygranicznym Termezie. Kilkuset żołnierzy zostało zatrzymanych.

15 sierpnia uzbeckie służby zatrzymały blisko 160 afgańskich migrantów (wojskowych i cywilów) za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Przeciwko większości z nich wszczęto sprawy karne. Dla wielu z tych żołnierzy cela uzbeckiego więzienia jest prawdopodobnie lepsza niż to, co czeka na nich w kontrolowanym przez talibów Afganistanie - komentowały to wydarzenie uzbeckie media.