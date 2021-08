Afganistan. Polska ewakuowała personel Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Ewakuacja z Afganistanu do Polski

Do tej pory w Warszawie wylądowało sześć samolotów z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. To około 340 osób. Są one ewakuowane z Kabulu do Uzbekistanu samolotami wojskowymi, a następnie samolotami cywilnymi do Polski..