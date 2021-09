Piłkarki młodzieżowej reprezentacji Afganistanu uciekły do Pakistanu

Zawodniczki młodzieżowej reprezentacji Afganistanu w piłce nożnej opuściły kraj i udały się do Pakistanu. Kobiety ostatni miesiąc spędziły w ukryciu w obawie przed represjami ze strony talibów. Przedstawiciel Pakistańskiego Związku Piłki Nożnej powiedział, że zawodniczki i członkowie ich rodzin zostaną umieszczone w siedzibie federacji w Lahore.

Członkowie i członkinie kobiecej reprezentacji wylecieli z Kabulu w zeszłym miesiącu, ale młodzieżowa drużyna została pozostawiona sama sobie, głównie z powodu tego, że piłkarki nie posiadały paszportów ani innych dokumentów. 32 zawodniczki i członkowie ich rodzin otrzymali jednak wizy dzięki działającej w Pakistanie organizacji charytatywnej Football for Peace.

Przedstawiciel Pakistańskiego Związku Piłki Nożnej powiedział, że grupa licząca łącznie 81 osób zostanie umieszczona w siedzibie federacji w Lahore. W czwartek do kraju przybędą kolejne 34 osoby. W Pakistanie zawodniczki będą znajdowały się pod ścisłą ochroną do czasu złożenia wniosków azylowych w krajach trzecich – dodał.

Brytyjski "The Independent" informował, że zawodniczki napisały list do premiera Pakistanu Imrana Khana z prośbą o zezwolenie na wjazd do kraju. W liście podkreślono, że zawodniczki są "poważnie zagrożone" przez talibów.