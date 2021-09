Zagraniczny samolot komercyjny wylądował w Kabulu. "To ważny moment, dzień nadziei"

- To ważny moment, dzień nadziei - oświadczył pracownik lotniska w Kabulu, wyrażając nadzieję, że inne linie lotnicze zdecydują się na podobny krok, co PIA. W opinii AFP jest to jeden z pierwszych znaków stabilizacji gospodarczej w tym kraju. Międzynarodowe lotnisko w Kabulu to najważniejszy port lotniczy w Afganistanie.