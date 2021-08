Brytyjscy żołnierze opuścili Afganistan

Brytyjskie wojska sprowadziły do kraju ponad 15 tys. osób, w tym ok. 5000 obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin, ponad 8000 byłych afgańskich współpracowników brytyjskich wojsk z rodzinami, a także tych Afgańczyków, którzy byli narażeni na szczególnie niebezpieczeństwo z rąk talibów. Wśród ewakuowanych znalazło się ok. 2200 dzieci, z których najmłodsze miało zaledwie dzień. Resztę przetransportowanych stanowili obywatele innych państw. Była to największa operacja ewakuacyjna prowadzona przez brytyjskie wojsko od czasu II wojny światowej.