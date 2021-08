Osoby homoseksualne w Afganistanie obawiają się talibów. "Będą nas zabijać"

Afganistan nigdy nie był bezpiecznym miejscem dla osób LGBTQ

Ponowne dojście talibów do władzy obudziło stare lęki. Najwięcej powodów do obaw mają kobiety i społeczność LGBTQ.

Ponowne dojście talibów do władzy obudziło stare lęki

Ponowne dojście talibów do władzy obudziło stare lęki PAP/EPA

Pod rządami islamskich bojowników może się to zmienić. - Dla gejów są tylko dwie kary: albo ukamienowanie, albo musi on stanąć przy ścianie, która się na niego zawali. Ściana musi mieć 2,5-3 metrów wysokości– mówił w lipcu w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild" talibski sędzia.

"Będą robić te same rzeczy, które robili w 2001 roku"

- Czuję się bardzo źle, ciągle płaczę i zastanawiam się, co będzie dalej - mówi agencji Reutera 21-latek z Kabulu. - Mówią światu: tym razem nikogo nie skrzywdzimy, nikogo nie zabijemy. To zwykłe kłamstwa. Będą robić te same rzeczy, które robili w 2001 roku - twierdzi mężczyzna.