Świat

Atak na szpital. Zginęło "co najmniej 400 osób"

Afganistan odpiera atak Pakistanu
Afganistan oskarża Pakistan o atak na szpital w Kabulu
Setki osób zginęły, a kolejne zostały ranne w wyniku nalotu przeprowadzonego przez Pakistan na szpital dla osób uzależnionych w stolicy Afganistanu, Kabulu - poinformował rzecznik afgańskiego rządu talibów. Pakistan odrzucił te oskarżenia. Twierdzi, że celem ataku były "obiekty wojskowe".

Co najmniej 400 osób zginęło, a 250 zostało rannych w ataku lotniczym Pakistanu na szpital dla osób uzależnionych od narkotyków, znajdujący się w Kabulu - poinformował we wtorek rzecznik afgańskiego rządu talibów. Według jego informacji szpital ten dysponuje 2000 łóżek.

Pakistańskie Ministerstwo Informacji i Nadawania poinformowało w poście na platformie społecznościowej X, że Pakistan "precyzyjnie" zaatakował "instalacje wojskowe" i "infrastrukturę wsparcia terrorystów" w Kabulu i Nangarharze.

Afganistan odpiera atak Pakistanu
Afganistan odpiera atak Pakistanu
Źródło: Reuters

Wskazano, że wśród atakowanych celów znajdowały się obiekty, w których przechowywano amunicję i sprzęt używany przez afgańskich talibów oraz bojowników.

Napięcia między Pakistanem i Afganistanem

W zeszłym miesiącu wybuchły walki między oboma państwami. Pakistańskie wojsko przeprowadziło w Afganistanie naloty, które - jak twierdził Islamabad - miały na celu infrastrukturę bojowników. Afganistan odpowiedział atakami.

Działalność bojowników jest przedmiotem sporów między sąsiadującymi krajami. Islamabad twierdzi, że Kabul zapewnia schronienie bojownikom przeprowadzającym ataki na Pakistan. Talibowie zaprzeczają tym oskarżeniom, twierdząc, że zwalczanie działalności bojowników jest wewnętrznym problemem Pakistanu.

