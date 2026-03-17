Atak na szpital. Zginęło "co najmniej 400 osób"

Afganistan oskarża Pakistan o atak na szpital w Kabulu

Co najmniej 400 osób zginęło, a 250 zostało rannych w ataku lotniczym Pakistanu na szpital dla osób uzależnionych od narkotyków, znajdujący się w Kabulu - poinformował we wtorek rzecznik afgańskiego rządu talibów. Według jego informacji szpital ten dysponuje 2000 łóżek.

Pakistańskie Ministerstwo Informacji i Nadawania poinformowało w poście na platformie społecznościowej X, że Pakistan "precyzyjnie" zaatakował "instalacje wojskowe" i "infrastrukturę wsparcia terrorystów" w Kabulu i Nangarharze.

Afganistan odpiera atak Pakistanu Źródło: Reuters

Wskazano, że wśród atakowanych celów znajdowały się obiekty, w których przechowywano amunicję i sprzęt używany przez afgańskich talibów oraz bojowników.

Napięcia między Pakistanem i Afganistanem

W zeszłym miesiącu wybuchły walki między oboma państwami. Pakistańskie wojsko przeprowadziło w Afganistanie naloty, które - jak twierdził Islamabad - miały na celu infrastrukturę bojowników. Afganistan odpowiedział atakami.

Działalność bojowników jest przedmiotem sporów między sąsiadującymi krajami. Islamabad twierdzi, że Kabul zapewnia schronienie bojownikom przeprowadzającym ataki na Pakistan. Talibowie zaprzeczają tym oskarżeniom, twierdząc, że zwalczanie działalności bojowników jest wewnętrznym problemem Pakistanu.

Opracował Adam Styczek /lulu