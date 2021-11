"Coraz bardziej aktywne". Ostrzeżenie z ONZ przed ekspansją Państwa Islamskiego w Afganistanie

Tak zwane Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-K) jest obecne prawie we wszystkich prowincjach Afganistanu i staje się "coraz bardziej aktywne", a talibowie "nie są w stanie ich powstrzymać" - ostrzegła Deborah Lyons, specjalna wysłanniczka sekretarza generalnego ONZ do spraw Afganistanu. Zwróciła też uwagę na "poważny wewnętrzny podział" wśród talibów i problem z budowaniem zaufania w społeczeństwie.

- Kolejnym negatywnym aspektem była niezdolność talibów do powstrzymania ekspansji [tak zwanego - przyp. red.] Państwa Islamskiego (...). Kiedyś ograniczone do kilku prowincji i Kabulu, teraz (...) zdaje się być obecne niemal w każdej prowincji i być coraz bardziej aktywne - zaznaczyła.

Wysłanniczka ONZ o "poważnym wewnętrznym podziale" wśród talibów

Wysłanniczka ONZ Deborah Lyons dodała, że wysiłki talibów, by reprezentować kraj jako rząd są częściowo ograniczane przez "brak zasobów i zdolności" oraz "ideologię polityczną sprzeczną ze współczesnymi międzynarodowymi normami zarządzania". Zwróciła też uwagę na "poważny wewnętrzny podział" wśród talibów, będący przeszkodą w budowaniu pełnego zaufania do siebie w społeczeństwie afgańskim.

Powodem do niepokoju, zauważyła Deborah Lyons, jest też fakt, że w rządzie uformowanym przez talibów znaleźli się przede wszystkim sunniccy Pasztuni, choć społeczność międzynarodowa wielokrotnie wzywała, by zapewniono odpowiednią reprezentację kobiet i przedstawicieli innych grup etnicznych. - Talibowie muszą ostatecznie zdecydować, czy będą rządzili zgodnie z potrzebami i prawami zróżnicowanej populacji afgańskiej, czy też w oparciu o wąską ideologię i jeszcze węższą bazę etniczną - podkreśliła specjalna wysłanniczka sekretarza generalnego ONZ do spraw Afganistanu.