ONZ ostrzega przed "całkowitym załamaniem" gospodarki Afganistanu

Afganistan jest na drodze szybkiego i katastrofalnego pogorszenia jakości życia osób najbardziej narażonych - oceniła w czwartek dyrektor Programu ONZ do spraw Rozwoju (UNDP) w Azji i Pacyfiku, Kanni Wignaraja, powołując się na badania organizacji. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówił z kolei, że konieczne jest utrzymanie dialogu z talibami "jeśli chcemy, żeby ten kraj nie był ośrodkiem terroryzmu".

Według Kanni Wignaraji obecnie 72 procent populacji Afganistanu żyje poniżej granicy ubóstwa (za mniej niż dolara dziennie), a do połowy przyszłego roku wskaźnik ten może wzrosnąć do 97 procent. - Mamy do czynienia z całkowitym załamaniem rozwoju, oprócz tego jest tam kryzys humanitarny i gospodarczy - powiedziała podczas konferencji prasowej. Badanie przeprowadzone przez Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP) pokazuje, że "Afganistan jest na drodze szybkiego i katastrofalnego pogorszenia jakości życia osób najbardziej narażonych" - podkreśliła.