Afgański ambasador: miliony ludzi obawiają się o swoje życie. ONZ: są doniesienia o zbiorowych egzekucjach

Nasir Ahmad Andisza, ambasador Afganistanu przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, wezwał we wtorek na specjalnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ społeczność międzynarodową do pociągnięcia talibów do odpowiedzialności za ich czyny. Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) Michelle Bachelet oświadczyła, że otrzymała wiarogodne doniesienia o poważnym łamaniu praw człowieka przez talibów w Afganistanie, w tym o zbiorowych egzekucjach cywilów.