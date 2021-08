Afganistan, ofensywa talibów. Wiadomości od przerażonych kobiet z Kabulu

W Afganistanie błyskawicznie postępuje ofensywa talibów , którzy walczą z afgańskim rządem, chcą narzucić surową wersję rządów islamskich (szariatu) i przejmują kolejne prowincje i miasta. Wielu mieszkańców ucieka do stolicy - Kabulu , który nie został przejęty przez talibów. Na początku lipca z Afganistanu wycofała się większość wojsk USA.

Wiadomości od przerażonych mieszkanek Kabulu

"Moja rodzina i ja boimy się, że talibowie odbiorą nam życie. Problemem jest to, że wszyscy z mojego otoczenia wiedzą, że jestem studentką. Spaliliśmy już wszystkie dokumenty, by ukryć tożsamość przed talibami. Niestety to na dłuższą metę nie pomoże" - czytamy w kolejnej wiadomości.