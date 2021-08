Ofensywa talibów. Premier: w związku z sytuacją w Afganistanie będą wizy humanitarne dla 45 osób

Zachodni dyplomaci obawiają się o bezpieczeństwo po ofensywie talibów, którzy w niedzielę otoczyli Kabul. Ich rzecznik poinformował, że bojownicy dostali rozkaz wejścia do stolicy, by przeciwdziałać plądrowaniu i rabunkom. Przedstawiciele talibów w rozmowie z agencją Reutera przekazali, że interesuje ich całkowite przejęcie władzy, nie zaś tworzenie "rządu przejściowego". Pojawiły się informacje, że prezydent Aszraf Ghani opuścił kraj i udał się do Tadżykistanu.