Afganistan, ofensywa talibów. Trzy tysiące żołnierzy USA pomoże w ewakuacji

W Afganistanie trwa ofensywa talibów, którzy przejmują kolejne miasta. Pentagon poinformował, że do niedzielnego wieczora do Afganistanu dotrą dwa bataliony piechoty morskiej marines i batalion piechoty, łącznie około trzech tysięcy żołnierzy. Ich zadaniem będzie wspieranie ewakuacji dyplomatów i Afgańczyków, którzy pracowali dla sił USA.

"Część żołnierzy dotarła już na miejsce, ich przerzucanie będzie trwało do jutra" - powiedział agencji Reutera przedstawiciel amerykańskiej administracji. Przerzucanie amerykańskiego kontyngentu do Afganistanu rozpoczęło się w piątek.

Jak komentuje Associated Press, zorganizowanie wojskowej operacji w Afganistanie, mającej zapewnić bezpieczną ewakuację budzi wątpliwości, co do szans na wycofanie amerykańskiego kontyngentu zgodnie z planem, czyli do 31 sierpnia.