Afganistan. Sytuacja kobiet. "Poczułam, że będę niewolnicą"

Talibowie ponownie przejmują władzę w Afganistanie. Jedna z afgańskich studentek na łamach brytyjskiego "The Guardian" relacjonuje wydarzenia ostatnich dni. Jej opowieść to jednak nie tylko zapis przejmowania państwa, lecz także refleksja o losie, który może czekać wkrótce rzesze afgańskich kobiet. Mówi o tym, jak wiele trudu musiała włożyć między innymi w swoją edukację, o "chwili wolności", którą miały kobiety w tym kraju i o tym, że czuje się ofiarą "politycznej wojny, którą rozpoczęli mężczyźni". "W Afganistanie nie możemy być teraz osobami, którymi jesteśmy" - twierdzi.

Afgańska studentka o przejmowaniu kraju przez talibów

Brytyjski "The Guardian" zamieścił w poniedziałek relację jednej z afgańskich studentek, która opisuje ze swojej perspektywy ostatnie wydarzenia w Kabulu. Kobieta nie podaje swojego imienia i nazwiska.

Jak relacjonuje, w niedzielę rano, gdy szła na uniwersytet, przed akademikiem spotkała grupę kobiet. Jedna z nich wyjaśniła jej, że zostały ewakuowane przez policję, bo "do Kabulu przybyli talibowie i będą bić kobiety bez burek".

Opowiada, że wszystkie chciały wrócić do domów, ale nie mogły skorzystać z transportu publicznego, bo kierowcy nie wpuszczali ich do autobusów, nie chcąc brać odpowiedzialności za przewożenie kobiet. Jeszcze gorzej było z kobietami z akademika, które pochodzą spoza Kabulu, bo te w ogóle nie wiedziały, dokąd się udać. Dodaje, że stojący w pobliżu mężczyźni żartowali sobie z dziewcząt i kobiet, śmiejąc się z ich przerażenia.

Studentka: w Afganistanie nie możemy być teraz osobami, którymi jesteśmy

"Prawie ukończyłam dwa kierunki na dwóch najlepszych uniwersytetach w Afganistanie. W listopadzie powinnam była ukończyć Amerykański Uniwersytet Afganistanu i Uniwersytet Kabulski, ale tego ranka wszystko przeleciało mi przed oczami" - opisuje. "Pracowałam tak wiele dni i nocy, by stać się osobą, którą jestem dzisiaj, a dziś rano, gdy dotarłam do domu, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłyśmy z moimi siostrami, było ukrycie naszych dowodów osobistych, dyplomów i świadectw. To było druzgocące. Dlaczego miałybyśmy ukrywać rzeczy, z których powinnyśmy być dumne? W Afganistanie nie możemy być teraz osobami, którymi jesteśmy" - wskazuje.