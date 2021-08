Amerykański samolot kołuje, ludzie chwytają się podwozia. Chaos na lotnisku w Kabulu

Talibowie przejęli kontrolę nad Kabulem. Ze stolicy Afganistanu próbują wydostać się setki Afgańczyków. Na jednym z nagrań z lotniska międzynarodowego widać ludzi biegnących obok kołującego samolotu amerykańskich sił powietrznych. Niektórzy chwytają się elementów podwozia maszyny. Władze lotniska w Kabulu przekazały, że wszystkie loty komercyjne zostały odwołane. Przestrzeń powietrzna nad stolicą udostępniona została jedynie dla lotów wojskowych.

W niedzielę, po kilku tygodniach ofensywy w Afganistanie, talibowie zajęli stolicę kraju, Kabul, a dotychczasowy prezydent tego Aszraf Ghani wyjechał za granicę. Telewizja Al-Dżazira podała, powołując się na ochroniarza prezydenta, że Ghani, jego żona, szef sztabu i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego polecieli do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu. Wcześniej media podawały, że prezydent udał się do Tadżykistanu, a potem do Omanu.

Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani PAP/EPA/HEDAYATULLAH AMID

Talibowie zajęli Kabul. Chaos na lotnisku

Jak przekazał w poniedziałek Urząd Lotnictwa Cywilnego Afganistanu (ACAA), przestrzeń powietrzna Kabulu została udostępniona jedynie wojsku. Loty tranzytowe przez Afganistan powinny zmienić trasę. Władze lotniska w Kabulu przekazały, że wszystkie loty komercyjne zostały odwołane.

Tymczasem setki Afgańczyków starają się opuścić kraj. Na jednym z nagrań zarejestrowanych na lotnisku międzynarodowym mienia Hamida Karzaja w Kabulu widać tłum ludzi biegnących obok kołującego samolotu amerykańskich sił powietrznych. Niektórzy z nich chwytają się elementów podwozia maszyny. Na innym materiale widać lecący samolot, od którego w pewnym momencie odpadają dwa ciemne obiekty. Według osoby, która udostępniła nagranie, są to spadający z dużej wysokości ludzie.

Chaos na lotnisku w Kabulu. Doniesienia o zabitych

Na innych nagraniach widać setki obywateli Afganistanu, którzy szturmują port lotniczy w Kabulu. W tle tych wydarzeń da się usłyszeć strzały z broni palnej. Jak podawały później agencje informacyjne, strzały w powietrze oddawali żołnierze USA, którzy pomagają w ewakuacji swojego personelu dyplomatycznego. - Tłum był nie do opanowania. Strzały oddano tylko po to, by okiełznać chaos - powiedział agencji Reutera amerykański urzędnik.

Tłum przed lotniskiem międzynarodowym w Kabulu Reuters

Jeden ze świadków powiedział agencji AFP, że widział zabitą młodą dziewczynę, która została stratowana. - Boję się. Strzelają w powietrze - dodał. Według agencji Reutera, która powołała się na doniesienia świadków, na lotnisku zginęło co najmniej pięć osób. Agencja zaznaczyła, że przyczyny ich śmierci nie są jasne. Z kolei BBC podało informację o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Na wideo, które w poniedziałek rano na swoich profilach na Twitterze udostępnili indyjski dziennikarz Sudhir Chaudhary oraz reporter Sultan Faizy, widać ludzi, którzy próbują dostać się do samolotu stojącego na pasie lotniska. Ludzie wspinają się na rękaw prowadzący do wejścia do samolotu.

Samoloty komercyjne nie latają nad Afganistanem

Podczas gdy z lotniska w Kabulu lotami wojskowymi ewakuowani są zagraniczni obywatele i dyplomaci, kolejne firmy świadczące loty komercyjne zawieszają połączenia z afgańską stolicą. Decyzję taką podjęły między innymi linie Emirates. Holenderskie KLM poinformowały z kolei, że od 15 sierpnia samoloty tego przewoźnika nie latają nad Afganistanem. - Pasażerowie muszą się liczyć z dłuższym czasem lotu, ale bezpieczeństwo pasażerów i personelu jest dla nas najważniejsze - mówiła rzeczniczka KLM w wiadomościach NH Nieuws. Na koncie na Twitterze witryny FlightRadar24 poinformowano, że lot Air India z Chicago do Delhi zmienił kurs i opuścił przestrzeń powietrzną Afganistanu chwilę po tym, gdy w nią wleciał. Podobnie stało się z lotem Terra Avia z Baku do Delhi.

We wspólnym oświadczaniu Departamentu Stanu USA wraz z rządami ponad 60 krajów zaapelowano do talibów o umożliwienie opuszczenia kraju przez wszystkich Afgańczyków, którzy sobie tego życzą.

Jak poinformowały służby indyjskie na lotnisku w Delhi, około 200 Afgańczyków, w tym liderzy polityczni i ministrowie, przylecieli do Indii.

Autor:ft//now

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl