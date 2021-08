Były ambasador RP w Afganistanie Piotr Łukasiewicz o ofensywie talibów

W Afganistanie trwa ofensywa talibów. Do jej tempa odniósł się w TVN24 doktor Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie. Jak przyznał, jest "sfrustrowany i załamany obrazami, które docierają z tego kraju". Ocenił, że "tempo upadku Afganistanu pokazuje, że Amerykanie nie mieli jakiejkolwiek strategii zabezpieczenia przyszłości państwa".

W Afganistanie w ciągu zaledwie kilku dni talibowie przejęli kontrolę nad większością stolic prowincji, w tym nad czwartym co do wielkości, strategicznie ważnym miastem w kraju Mazar-i-Szarif, a w niedzielę rano opanowali bez walki Dżalalabad , stolicę prowincji Nangarhar, kluczowe miasto na wschodzie kraju. Przejęli też kontrolę nad drogami łączącymi kraj z Pakistanem.

Afgańskie ministerstwo spraw wewnętrznych podało w niedzielę rano, że talibowie zaczęli wkraczać z różnych kierunków do stolicy kraju, Kabulu. Nieco wcześniej afgańscy urzędnicy podali, że talibowie zajęli Chost, stolicę prowincji o tej samej nazwie. Rzecznik talibów przekazał, że otrzymali oni rozkaz, by pozostać u bram Kabulu i nie wkraczać do miasta.