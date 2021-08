Brytyjski minister: jeśli talibowie zaczną ukrywać Al-Kaidę, "możemy tam być z powrotem"

Po 20-letniej wojnie w Afganistanie USA wycofały większość swoich wojsk, co pozwoliło siłom talibów zajęcie kluczowych miast, w tym stolic wielu afgańskich prowincji. Jak pisze Reuters, eksperci i dyplomaci uznają to za upokorzenie dla Stanów Zjednoczonych - największego światowego supermocarstwa.

"Zmierzamy ku wojnie domowej"

- Wielka Brytania przekonała się o tym w latach 30. XIX wieku, że jest to kraj kierowany przez watażków oraz różne prowincje i plemiona, i jeśli nie zachowuje się czujności, zawsze kończy się to wojną domową. Myślę, że zmierzamy ku wojnie domowej – ocenił Wallace. Minister powiedział, że talibowie nie są pojedynczym podmiotem, ale raczej określeniem, które obejmuje "wszystkie rodzaje rozmaitych interesów".

"Możemy być tam z powrotem"

Błyskawiczna ofensywa talibów zszokowała zarówno afgańskie władze, jak i ich zachodnich sojuszników – zwraca uwagę Reuters. Talibowie kontrolowali większość Afganistanu od 1996 do 2001 roku, kiedy to zostali obaleni po interwencji USA za ukrywanie Osamy bin Ladena, lidera Al-Kaidy, stojącej za zamachami terrorystycznymi z 11 września 2001 roku w USA. Wallace powiedział, że Zachód musi zrozumieć, że nie może bez przerwy "naprawiać" takich krajów jak Afganistan, ale powinien zarządzać sytuacją. Oświadczył, że jeśli talibowie zaczną ukrywać Al-Kaidę, to "możemy tam być z powrotem". Na koniec dodał, że drugie co do wielkości afgańskie miasto Kandahar i miasto Laszkargah na południu jest "w ogromnej większości teraz w rękach talibów".