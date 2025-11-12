Logo strona główna
Świat

Kobiety nie mogą wejść do szpitala bez odpowiedniego stroju - alarmują Lekarze Bez Granic

Kobiety w Afganistanie
Zamknięte salony piękności w Afganistanie pod rządami talibów
Źródło: Reuters Archiwum
Władze miały nakazać zarówno pacjentkom, jak i żeńskiemu personelowi w placówkach ochrony zdrowia miasta Herat w Afganistanie noszenie burki, czyli pełnego islamskiego okrycia - pisze BBC. Rzecznik talibów zdementował tę informację, ale według świadków, spod placówek odsyłane były kobiety bez burki.

Od powrotu do władzy w 2021 roku Talibowie systematycznie ograniczają prawa kobiet. Od 5 listopada zarówno pacjentkom, jak i żeńskiemu personelowi, zabroniono wstępu bez burek do publicznych placówek ochrony zdrowia, w tym szpitali, w mieście Herat na zachodzie Afganistanu, trzecim największym w kraju. Nie jest jasne, czy nakaz ma dotyczyć też innych afgańskich miast - podaje Radio Wolna Europa. Informację o nakazie potwierdziła BBC organizacja Lekarze Bez Granic.

Nakrycia głowy muzułmanek
Nakrycia głowy muzułmanek
Źródło: PAP

- Te ograniczenia dodatkowo utrudniają życie kobietom i ograniczają ich dostęp do opieki zdrowotnej - mówiła stacji Sarah Chateau, kierująca organizacją Lekarze Bez Granic w Afganistanie. Od początku obowiązywania nakazu miał nastąpić 28-procentowy spadek przyjęć pacjentek w stanie nagłym. Według Chateau spod szpitala odsyłane były kobiety, które nie miały na sobie stroju zaleconego przez władze w Kabulu. - W ciągu ostatnich kilku dni coraz więcej kobiet przychodzi do szpitala w burkach - relacjonowała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oburzenie po konferencji ministra i "zdjęcie warte tysiąc słów"

Oburzenie po konferencji ministra i "zdjęcie warte tysiąc słów"

Do pracy tylko pod nadzorem mężczyzny i ze specjalną kartą

Do pracy tylko pod nadzorem mężczyzny i ze specjalną kartą

Julia Wiśniewska

Afganistan. Władze dementują

Rzecznik Talibów w Ministerstwie Krzewienia Cnoty i Zapobiegania Występkom, które egzekwuje surowe doktryny religijne, zdementował doniesienia o zmuszaniu kobiet do noszenia burki w placówkach medycznych. - To całkowita nieprawda - komentował. Zaznaczył, że - zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa - zalecane jest noszenie hidżabu. A ten, jak przyznał, "może być różnie interpretowany w różnych częściach kraju". Hidżab oznacza ogólne zakrycie, ale odnosi się również do chust noszonych przez muzułmanki.

Human Rights Watch (HRW) przypomina, że we wrześniu 2021 roku władze zakazały dziewczętom kontynuowania nauki po szóstej klasie, a w grudniu 2022 roku zabroniły im uczęszczania do szkół wyższych. W 2024 roku władze w Kabulu objęły Afganki zakazem kształcenia się w zawodzie położnej i pielęgniarki. 

Andchoj, Afganistan
Andchoj, Afganistan
Źródło: Shutterstock

Zdaniem aktywistów strażnicy talibów od tygodnia egzekwują noszenie burki przez kobiety w "kluczowych obiektach". Odmawia im się wstępu do centrów handlowych, czy urzędów państwowych, o czym donoszą lokalne media.

ONZ wskazuje, że od przejęcia władzy przez Talibów w 2021 roku w Afganistanie kobiety są stopniowo wypychane z przestrzeni publicznej. Poza zakazem edukacji obowiązuje je także zakaz chodzenia do parków, hal sportowych, siłowni czy salonów kosmetycznych. Nie mogą też wychodzić z domu bez męskiego opiekuna. Prawo zabrania im śpiewania lub deklamowania poezji i zachęca je do zasłaniania ciała oraz milczenia poza domem. Zakazuje też wykonywania większości zawodów, a jednocześnie umożliwia osadzanie kobiet w więzieniach za żebranie.

Karane, zastraszane, bez praw. Te dziewczynki i kobiety "są w najgorszej sytuacji na świecie"
Dowiedz się więcej:

Karane, zastraszane, bez praw. Te dziewczynki i kobiety "są w najgorszej sytuacji na świecie"

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Afganistan
