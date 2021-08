Prawa kobiet w Afganistanie. Talibowie zmuszają kobiety do oddania posad mężczyznom

W czasie militarnej ofensywy talibów w Afganistanie pojawiają się doniesienia o próbach odebrania kobietom prawa do pracy. Takie zdarzenia, według doniesień Reutera, miały już miejsce w sektorze bankowym. Pracujące tam kobiety były zmuszane do rezygnacji z posad i miały wysłać męskich krewnych na swoje miejsce. Agencja przypomina, że talibowie narzucili surowe prawo islamskie i zabronili kobietom pracy w Afganistanie w czasie swych rządów w latach 1996-2001.

Informacje o ograniczaniu praw kobiet na terenach zajętych przez talibów w Afganistanie napływają już od początku lipca. Wtedy to bojownicy jednej z grup weszli do biur Azizi Bank (jednego z największych banków komercyjnych w kraju) w południowym mieście Kandahar i nakazali odejście z posad dziewięciu pracującym tam kobietom - pisze Reuters. Według relacji agencji, uzbrojeni napastnicy odprowadzili kobiety do domów i kazali im nie wracać do pracy. Oświadczyli, że ich miejsca mogą zająć krewni płci męskiej. Taką informację potwierdziły dziennikarzom trzy pracowniczki banku oraz jego dyrektor.