Kabul pod rządami talibów. Opustoszałe ulice, ludzie prawie nie wychodzą z domów

Ulice Kabulu po przejęciu władzy przez talibów ucichły. Jak mówi agencji AFP 20-letnia aktywistka walcząca o prawa kobiet, ludzie prawie nie wychodzą ze swoich domów. Sytuację w stolicy Afganistanu porównuje do "apokalipsy zombie". Sama nie może wrócić na uniwersytet i do pracy w banku. W innych miastach sytuacja powoli wraca do normy - wiele sklepów i firm znów się otwiera.