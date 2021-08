Ofensywa talibów w Afganistanie. Zaczęli wkraczać do Kabulu

Afgańskie ministerstwo spraw wewnętrznych podało w niedzielę rano, że talibowie zaczęli wkraczać z różnych kierunków do stolicy kraju, Kabulu. Nieco wcześniej afgańscy urzędnicy podali, że talibowie zajęli Chost, stolicę prowincji o tej samej nazwie. Rzecznik talibów przekazał, że otrzymali oni rozkaz, by pozostać u bram Kabulu i nie wkraczać do miasta. AFP podaje jednak, powołując się na mieszkańców miasta, że talibowie weszli do stolicy.