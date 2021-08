Janina Ochojska i Marek Ostrowski o sytuacji w Afganistanie

Ochojska: Afganistan został pozostawiony sam sobie

- Patrzę na to w taki gorzki sposób, bo uważam, że zniszczono ogromny potencjał, który w Afgańczykach jest - dodała Ochojska. Jej zdaniem "Afganistan został pozostawiony sam sobie, mimo że było tam tyle wojska, ale cele wojska były zupełnie inne". - Celem polskiego wojska miała być też pomoc. Potrzeba by więcej czasu, żeby opowiedzieć, jak ona wyglądała - stwierdziła.

Ostrowski: komponent wojskowy jest dominujący i tego w Ameryce się nigdy nie zmieni

Ochojska: oczekuję od rządu tego, że zmieni politykę uchodźczą

W niedzielę byli ministrowie obrony: Tomasz Siemoniak i Bogdan Klich, minister spraw zagranicznych w latach 2007-2014 Radosław Sikorski, były ambasador RP w Afganistanie Piotr Łukasiewicz oraz europosłanka i twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska apelowali o pomoc dla Afgańczyków, którzy współpracowali do tej pory z Polakami. "Apelujemy do Pana Ministra o udzielenie tym ludziom pomocy. O skierowanie na tamtejsze lotnisko samolotu, który wciąż jeszcze może ich wywieźć z oblężonego miasta" - podkreślili autorzy listu skierowanego do szefa MSZ Zbigniewa Raua.

- Oczekuję od rządu tego, że zmieni politykę uchodźczą. To jest niezwykle ważne. To by postawiło nasz kraj w zupełnie innym świetle - zwróciła uwagę Ochojska, komentując ten list. Z jej apelem o zmianę polityki uchodźczej zgodził się Ostrowski. - To jest coś absolutnie skandalicznego, że Polska publicznie ogłaszała, że nikogo nie weźmie, mówię o dawnej fali. To trzeba absolutnie zmienić, przecież Polacy mają dobre serca - powiedział.