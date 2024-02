Talibowie wypuścili z więzienia skrajnie prawicowego nacjonalistę z Austrii

Miał trafić do aresztu pod zarzutem szpiegostwa

Tuż po jego aresztowaniu w maju 2023 roku austriacka gazeta "Der Standard" pisała, że Fritz wyjechał do Afganistanu i pozytywnie ocenił życie tam. Miało to podsycić antyimigracyjne argumenty, że Afganistan to bezpieczny kraj, do którego uchodźcy mogą wrócić.