Padł Kandahar, kilkadziesiąt godzin wcześniej Herat i Ghazni. Talibowie się nie zatrzymują

Afgańscy talibowie z czwartku na piątek zajęli Kandahar, drugie największe miasto w Afganistanie - podaje agencja Reutera. Wcześniej w ich rękach znalazł się Herat, trzecie pod względem wielkości miasto kraju. Oznacza to, że w ciągu sześciu dni pod kontrolą islamskich bojowników znalazło się 12 stolic afgańskich prowincji. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price poinformował, że USA wyślą tymczasowo dodatkowe wojska do Afganistanu, by ewakuować część pracowników ambasady w Kabulu. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josep Borrell wezwał natomiast afgańskich talibów do natychmiastowego powrotu do rozmów i zaniechania przemocy.