Ewakuacja z lotniska w Kabulu. Talibowie zablokowali Afgańczykom dojazd, ustawili punkty kontrolne

Na dojazdach do lotniska w Kabulu, skąd prowadzona jest ewakuacja Afgańczyków i obywateli innych państw, talibowie ustanowili punkty kontrolne i utrudniają dostanie się do portu - poinformowała w środę Al-Dżazira. - Nie pozwalają przejechać nikomu, kto nie może udowodnić, że ma amerykańską wizę, paszport lub zaproszenie od władz USA bądź jednego z państw NATO - relacjonował dziennikarz stacji Charles Stratford. Talibowie weszli także w posiadane części amerykańskiego uzbrojenia podarowanego afgańskiej armii.

Blokada lotniska

Rzecznik talibów: lekarze i naukowcy z Afganistanu nie powinni opuszczać kraju

Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid przekazał na wtorkowej konferencji, że cudzoziemcy mogą nadal podróżować na lotnisko, ale Afgańczycy, którzy zgromadzili się tam w ostatnich dniach, powinni wrócić do domu. Twierdził, że nie spotkają się z represjami ze strony nowych władz.

Wiele osób uciekających z kraju po przejęciu władzy przez talibów to ludzie wykształceni, zwłaszcza kobiety. Ostatnim razem, gdy rządzili talibowie, kobietom zabroniono pracy oraz uczęszczania do szkół i uniwersytetów. Mudżahid przekonywał również, że zagraniczne ambasady i agencje pomocowe pozostaną otwarte. Eksperci wciąż jednak wątpią w tego rodzaju obietnice.

Przyspieszenie ewakuacji z Kabulu

Reuters donosi w środę, że kraje zachodnie przyśpieszyły ewakuację tysięcy ludzi, by zakończyć ją do 31 sierpnia, kiedy to ostateczne z Afganistanu mają wycofać się amerykańskie siły. Talibowie ostrzegali, że wydłużenie terminu będzie wiązało się z konsekwencjami.