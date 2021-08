Ewakuacja z Afganistanu. Szósty samolot wylądował w Warszawie

Szósty samolot z ewakuowanymi wylądował w Warszawie

W niedzielę około godziny 7.20 samolot Embraer lecący z Navoiy w Uzbekistanie z międzylądowaniem w stolicy Gruzji Tbilisi wylądował na lotnisku Chopina. To już szósty transport z osobami ewakuowanymi z Kabulu, który przyleciał do stolicy Polski.

Do tej pory w Warszawie wylądowało pięć samolotów z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. Łącznie 260 osób. Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ, zostali już ewakuowani. Operacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL "Lot" ewakuowani dostają się do Polski.