Afganistan, ewakuacja z Kabulu. Ile osób ewakuowali Amerykanie i sojusznicy

13 krajów tymczasowo przyjmuje ewakuowanych

Ewakuacja z Afganistanu odbywa się przez kilkanaście krajów tranzytowych. Są to Bahrajn, Wielka Brytania, Dania, Niemcy, Włochy, Kazachstan, Kuwejt, Katar, Tadżykistan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Uzbekistan.

Stany Zjednoczone - jak podaje Al-Dżazira - chcą zakończyć ewakuację do 31 sierpnia. Według administracji prezydenta Joe Bidena w Kabulu jest jeszcze 15 000 Amerykanów i nawet 60 000 afgańskich sojuszników, którzy czekają na wylot.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w sobotę, że 13 krajów zgodziło się, by tymczasowo przyjmować ewakuowanych Afgańczyków, którzy nie będą mogli polecieć bezpośrednio do USA. Te kraje to: Albania, Chile, Kanada, Katar Kolumbia, Kostaryka, Kosowo, Macedonia Północna, Meksyk, Polska, Rwanda, Uganda i Ukraina - pisze Al-Dżazira.