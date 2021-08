Wiceminister Przydacz o ewakuacji z Afganistanu: zasadnicze cele tej misji zostały wypełnione

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz podsumowywał na briefingu prasowym w czwartek rano to, jak zmieniała się dynamika akcji ewakuacyjnej. - Na początku ta misja była bardzo trudna i realizowana w bardzo niebezpiecznych okolicznościach, (...), mieliśmy wszyscy świadomość, że taka niestabilna sytuacja jest sytuacją, gdzie mogą operować środowiska radykalne - przyznał.

Przydacz: zasadnicze cele tej misji zostały wypełnione

Wiceszef MSZ wyliczał, że podczas całej akcji ewakuacyjnej przetransportowano prawie 1300 osób, z czego nieco ponad tysiąc zostanie w Polsce przez najbliższy czas. Dodał, że nieco ponad 200 osób to są współpracownicy ewakuowani na prośbę innych państw, innych organizacji.

Ewakuacja z Afganistanu

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. 15 sierpnia wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu.

Do Afganistanu udał się Polski Kontyngent Wojskowy, liczący do 100 osób. Wspiera on ewakuację afgańskich współpracowników Polski i innych krajów NATO z tego kraju.