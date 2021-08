Dzień Niepodległości w Afganistanie, na ulicach protesty. Reuters: talibowie sięgnęli po broń

Na kilka dni po przejęciu władzy przez talibów, w kilku miastach Afganistanu doszło do demonstracji. Na ulice w Dniu Niepodległości kraju wyszli ich przeciwnicy. W czasie manifestacji powiewano czarno-czerwono-zielonymi flagami państwowymi. W Kabulu tłum przemaszerował przez miasto z flaga długą na kilkaset metrów - doniosła agencja Reutera. Protestujący zrywali białe sztandary talibów.

Manifestacja ostrzelana przez talibów

Do podobnych protestów doszło w środę w Dżalalabadzie, gdzie talibowie ostrzelali tłum i zabili trzy osoby.

Choć w niektórych miastach demonstracje były niewielkie, to są one pierwszymi oznakami oporu wobec talibów. Według agencji Reutera, zarówno protesty, jak i próby ucieczki z kraju tysięcy Afgańczyków, świadczą o wyzwaniach, z jakimi będzie się musiał zmierzyć rząd bojowników.

Czy talibowie wywiążą się z obietnic?

Tłumienie protestów budzi wątpliwości, czy talibowie wywiążą się ze składanych obietnic o pokojowych rządach i niemszczeniu się na przeciwnikach. Według zapewnień nie będzie powtórki z lat 1996-2001, kiedy kobiety nie miały żadnych praw, dochodziło do publicznych egzekucji i niszczono starożytne zabytki.

Wiceprezydent Afganistanu Amrullah Saleh wyraził w czwartek na Twitterze swoje poparcie dla protestujących. "Pozdrowienia dla tych, co niosą flagę narodową i tym samym stoją na straży godności kraju" - napisał. We wtorek Saleh ogłosił, że jest "tymczasowym, prawowitym" prezydentem kraju. W niedzielę prezydent Aszraf Ghani zbiegł z kraju, gdy talibowie wkroczyli do Kabulu.