Dzieci przyniosły do szkoły niewybuch. Nie żyje czworo uczniów

W szkole w południowym Afganistanie niewybuch zabił czworo dzieci, a co najmniej troje ranił. Jak podaje tamtejsza policja, niewybuch znaleźli uczniowie.

Do zdarzenia doszło w sobotę w prowincji Helmand w południowym Afganistanie. Niewybuch eksplodował po tym, jak dzieci przyniosły go do szkoły religijnej i zaczęły się nim bawić. O sprawie poinformowały władze prowincji.