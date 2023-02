Saudyjscy dyplomaci opuścili Afganistan. Reuters: zdecydowały względy bezpieczeństwa

Saudyjscy dyplomaci opuścili Afganistan z powodu szkolenia i wrócą do Kabulu - poinformowała w poniedziałek administracja talibów, choć trzy źródła zaznajomione ze sprawą przekazały agencji Reutera, że do ich wyjazdu przyczyniły się względy bezpieczeństwa.

Źródło dyplomatyczne i dwa inne przekazały agencji Reutera, że saudyjscy dyplomaci opuścili Afganistan drogą powietrzną i przenieśli się do Pakistanu pod koniec zeszłego tygodnia z powodu ostrzeżeń o zwiększonym ryzyku ataków w stolicy Afganistanu, Kabulu.

Reuters zwrócił się z prośbą o komentarz do pakistańskiego ministerstwa spraw zagranicznych, które odesłało agencję do saudyjskiej ambasady w Islamabadzie. Biuro komunikacji rządu oraz ministerstwo spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej nie odpowiedziały na prośby o ustosunkowanie się do sprawy.